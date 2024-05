Concurso do TJMS tem 19,7 mil inscritos e 26% de abstenção

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou na tarde de domingo (12), a prova escrita objetiva do X Concurso Público de Servidores do Poder Judiciário de MS para os cargos de Analista Judiciário - Área Fim, Analista Judiciário - Área Meio, e Técnico de Nível Superior com formações em Analistas de Banco de Dados, de Governança, de Infraestrutura de Redes, de Segurança de TI, de Sistemas, de Suporte de TI e de Web Designer, bem como Contabilidade, Antropologia, Arquitetura, Arquivologia, Assistência Social, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Clínica Médica, Jornalismo, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Ao todo, são 860 vagas para formação de cadastro reserva disponíveis entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. Sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a prova teve início às 13 horas e segue até as 16h30 em 20 locais diferentes da cidade de Campo Grande.

Do total de 26.725 inscritos, 19.754 compareceram aos locais de prova, ou seja, 26% de abstenção. Os portões foram fechados pontualmente às 12h30 em cada um dos locais.

A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conta com 60 questões, sendo 15 de língua portuguesa e 5 de noções de legislação no módulo de conhecimentos básicos, além de 40 questões no módulo de conhecimentos específicos.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 14 de maio e o resultado preliminar da prova objetiva no dia 10 de junho, ambos após as 16 horas. A homologação do resultado final está prevista para o dia 23 de julho e deve ser publicado no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também após as 16 horas.

O concurso tem prazo de validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade prorrogação pelo mesmo período a critério do TJMS.