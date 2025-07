Concurso Nacional passa por nova retificação e atualiza regras, cargos e vagas

A revisão também corrigiu erros em locais de exercício de alguns cargos / Freepik

A Enap (Escola Nacional de Administração Pública), sob coordenação do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), publicou na terça-feira (8) a segunda retificação do Edital nº 114/2025, referente ao CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) 2. A medida, divulgada no Diário Oficial da União, promove ajustes técnicos e normativos em diversas áreas do certame, com o objetivo de aprimorar a clareza e garantir a transparência do processo seletivo.

A revisão também corrigiu erros em locais de exercício de alguns cargos. Entre os ajustes, destaca-se a retificação da lotação de um médico cardiologista de “Natal - RJ” para “Natal - RN” e de um analista de tecnologia militar de “Brasília - RJ” para “Rio de Janeiro - RJ”. Casos semelhantes ocorreram em cargos vinculados a áreas como engenharia civil, biblioteconomia e comunicação institucional.

Além disso, houve redistribuição de vagas em alguns blocos temáticos, embora o total geral de vagas ofertadas não tenha sido alterado. A especialidade de Serviço Social, por exemplo, teve ampliação de 26 para 80 vagas, enquanto as vagas para médico clínico foram reduzidas no mesmo bloco. Outras mudanças menores atingiram cargos técnicos e de tecnologistas.

Outro ponto relevante foi a revisão das atribuições de cargos específicos, com foco na atualização das competências exigidas e no alinhamento com as políticas públicas em vigor. Cargos como Analista em Inovação Biomédica, Técnico em Documentação e Profissionais Técnicos Superiores em áreas como Pedagogia, Arquivologia e Ciências Sociais passaram por reformulações em seus perfis de atuação.

Também foi reajustada a remuneração dos cargos de Analista do Seguro Social, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que passa a ser de R$ 8.027,11 inicialmente, podendo chegar a R$ 9.371,31 com gratificações por desempenho. A revisão salarial busca compatibilizar os vencimentos com a complexidade das funções atribuídas.

Por fim, a retificação flexibilizou critérios de formação para alguns cargos, como o de Tecnologista em Ciências Sociais, que agora aceita diplomas em ciências humanas, e ajustou os critérios de pontuação da fase de avaliação de títulos em cargos técnicos, com novas tabelas de pontuação para licenças e certificados profissionais.

As atualizações refletem o esforço do governo federal em garantir maior precisão técnica e equidade no Concurso Nacional Unificado. As informações completas estão disponíveis na página oficial do certame: www.gov.br/gestao/concursonacional. A orientação é para que os candidatos revisem atentamente o edital retificado e verifiquem as mudanças específicas nos blocos de interesse.

