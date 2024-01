Concurso Nacional tem 950 vagas em carreiras transversais do Ministério da Gestão

Inscrições são feitas pelo site Gov.br / Divulgação

No dia 10 de janeiro, foram publicados os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que selecionará, de uma só vez, 6.640 servidores públicos federais em todo o País. Entre as vagas disponíveis, 950 são para provimento de cargos integrantes de carreiras transversais geridas pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos , sendo 150 para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), 300 para Analista de Infraestrutura (AIE) e 500 para Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS).

O concurso é dividido em oito blocos temáticos, em modelo que amplia a possibilidade de escolha da vaga, respeitando a vocação e o perfil profissional de cada candidato. Isso ocorre porque o CPNU permitirá a inscrição para mais de um cargo, desde que pertençam a o mesmo eixo temático. As carreiras transversais são aquelas cujos servidores podem ser lotados em diferentes órgãos na esfera federal.

A carreira de EPPGG tem como atribuições a realização de atividades de gestão governamental, como formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. E m razão da atuação matricial dos ocupantes desse cargo, as vagas foram distribuídas pelos sete blocos temáticos de nível superior, sendo a maioria delas destinadas ao bloco temático 7 . Poderão concorrer candidatos que tenham graduação em qualquer área de formação.

Já as vagas de AIE, cargo que possui atribuições especializadas voltadas a atividades de planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos e obras de grande porte na área de infraestrutura, foram distribuídas entre os blocos temáticos 1 e 3. Para concorrer, os candidatos devem ter formação em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia de Energia ou Geociências.

Em relação ao cargo de ATPS, que possuem atribuições relacionadas à assistência técnica, aferição de resultados, análise e avaliação de dados, verificação, acompanhamento de processos inerentes ao aperfeiçoamento de políticas sociais, as vagas foram distribuídas entre os blocos temáticos 2, 4 e 5. Por se tratar de cargo com atuação voltada a atividades relacionadas a políticas sociais de diversas áreas, o candidato que quiser concorrer a uma das vagas não precisa ter formação específica, podendo ser graduado em qualquer área.

Sobre o CPNU

O CPNU é um modelo inovador de seleção de servidores públicos federais, que busca igualar as oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos a brasileiros e brasileiras residentes em todos os estados e no Distrito Federal, com aplicação de provas simultâneas em 220 cidades.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de fevereiro , e devem ser realizadas, por meio do GOV.BR . A prova será aplicada no dia 5 de maio, com questões objetivas e dissertativas por área de atuação. O Ministério da Gestão estima que o certame receba de 2 a 3 milhões de inscritos.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto , terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Os blocos temáticos estão divididos da seguinte forma:

• Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

• Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

• Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

• Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

• Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

• Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação

• Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

• Bloco 8 – Nível Intermediário