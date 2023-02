Concurso PMMS: divulgado resultado final e a classificação dos aprovados na Fase I

Sede da SAD / Divulgação

O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22) traz o resultado final da Prova Escrita Objetiva do Concurso Público de Provas de Títulos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, com a relação nominal e a classificação dos candidatos aprovados para o cargo de soldado.

No edital n.25/2023 consta a lista dos candidatos em ordem alfabética, com a respectivas pontuações e os resultados na Fase I.

Por fim, o edital nº26/2023 traz a classificação final dos candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, após a republicação do Gabarito Definitivo considerando as anulações de questões.

No anexo I do edital, consta a relação geral dos aprovados na Prova Escrita, em ordem decrescente de pontuação e crescente de classificação. Nos anexos II e III, estão as relações dos candidatos que se autodeclararam negros e índios no ato da inscrição, habilitados na Entrevista de Verificação, realizada pela Comissão Especial.

Por último, no anexo IV, consta a relação dos candidatos incluídos no rol dos aprovados que serão submetidos à Fase II: Exame de Aptidão Mental, no dia 5 de março, a convocação será publicada no Diário Oficial na segunda-feira (27).

Informações gerais sobre os editais estão disponíveis no Suplemento do Diário Oficial do Estado n. 11.082.