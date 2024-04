Concurso Público da Prefeitura de Corumbá encerra inscrições na segunda-feira

Prefeitura de Corumbá / Renê Mácio, PMC

Termina na próxima segunda-feira, 8, o prazo de inscrição para o Concurso Público de Provas e Títulos para de cargos de nível Fundamental, Médio e Superior para a Prefeitura de Corumbá.

As inscrições devem ser realizadas apenas pela internet, neste link (https://fapec.org), com o formulário de inscrição, o boleto bancário e o Edital, contendo toda a regulamentação do concurso público. O último dia para pagamento da inscrição é 9 de abril.

O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 140 para concorrer aos cargos que exigem ensino superior. Para ensino médio completo, a taxa é de R$ 100. Já para cargos que exigem ensino fundamental completo de escolaridade, a taxa de inscrição é de R$ 90.

Para nível fundamental, o concurso público oferta 140 vagas. São 306 vagas para cargos de nível médio completo e 199 para nível superior de escolaridade. “São 645 vagas, inicialmente, podendo chamar mais durante a validade do concurso”, explicou o prefeito Marcelo Iunes, durante o lançamento do Concurso. São dois os editais do concurso público: um para o quadro geral da Administração Pública e outro para a GCM (Guarda Civil Municipal).

O concurso terá provas escritas objetivas, realizadas no dia 21 de abril (domingo). Pela manhã, vão ser as provas do Ensino Superior, Magistério e Ensino Fundamental. No período da tarde será para cargos de Ensino Médio e Procurador.