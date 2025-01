Concurso Público Nacional Unificado tem resultados adiantados para fevereiro

Resultados definitivos para os Blocos 1 a 7 serão divulgados no dia 28 de fevereiro / Agência Gov.br

A divulgação da nota final para todos os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será em 4 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta terça-feira, 14 de janeiro, durante coletiva de imprensa. A antecipação dos resultados contempla todos os candidatos dos Blocos 1 a 8.

Para os candidatos do Bloco 8, o resultado do dia 4 será o definitivo. Já para os candidatos dos Blocos 1 a 7, serão realizadas a divulgação das notas e a primeira chamada para os Cursos de Formação. Durante o mês de fevereiro, mais duas chamadas serão feitas, com resultado definitivo para o dia 28/2 (confira o calendário). Os Cursos de Formação contemplarão 2.305 candidatos, que deverão ficar atentos ao chamamento e às datas para confirmarem a participação.

“A divulgação do resultado será no dia 4 de fevereiro, antecipando em uma semana em relação à data que a gente tinha anunciado anteriormente. Conforme a gente teve a última mudança no calendário, a equipe da Cesgranrio trabalhou na correção de provas e conseguiu, acompanhada pela nossa equipe, antecipar o calendário”, disse a ministra do MGI, Esther Dweck.

De acordo com a ministra, o Governo Federal está com uma expectativa muito grande para a chegada dos novos servidores e servidoras. “Portanto, a antecipação é muito oportuna”, afirmou. Para Esther Dweck, o resultado do CNPU é satisfatório e será de aprendizado para o próximo certame, que será anunciado somente após o resultado definitivo da edição de 2024.

“Estamos satisfeitos com todo o resultado até agora e ansiosos para o resultado final, para que os servidores possam entrar no serviço público federal. A gente está precisando muito dessas pessoas nas nossas equipes”, ressaltou Esther.

Cursos de formação

A ministra Esther Dweck destacou que serão feitas três chamadas para os cursos de formação: nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro. E os candidatos terão apenas os dias 4 e 5, 11 e 12, e 18 e 19 de fevereiro para confirmarem a participação nos cursos. Os cargos com vagas imediatas para o Curso de Formação são:

- Analista de Comércio Exterior, com 50 vagas

- Analista de Infraestrutura, com 300 vagas;

- Auditor-Fiscal do Trabalho, com 900 vagas;

- Analista em Tecnologia da Informação, com 300 vagas;

- Analista técnico de Políticas Sociais, com 500 vagas;

- Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 150 vagas;

- Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, com 35 vagas;

- Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia, com 40 vagas; e

- Especialista em Regulação de Serviços de Transporte Aquaviários, com 30 vagas.

Edital

Também será divulgado um edital Específico de convocação para os cursos de formação, com todas as informações para os candidatos, como quantidade de horas e instituições que oferecerão os cursos. O MGI destaca que todas as informações dos candidatos estarão disponíveis no dia 4 de fevereiro, na Área do Candidato.

“O que eu queria chamar a atenção é justamente as datas do dia 4 e 5 de fevereiro, depois 11 e 12 e, depois, 18 e 19. Todo mundo tem que estar atento para ver se foi chamado para uma das carreiras que exigem curso de formação”, disse Esther.

De acordo com o MGI, a convocação do candidato para o curso de formação em um cargo específico implica a eliminação desse candidato para os cargos abaixo na sua lista de preferência. O candidato que não manifestar interesse estará eliminado da disputa de vagas relativas àquele cargo ou carreira para o qual foi convocado e das vagas abaixo na sua lista de preferência.

“O candidato que não manifestar interesse em participar dos cursos de formação no prazo estabelecido, deixa de concorrer a esta vaga para qual foi chamado e para todas as outras que estão abaixo. Ele só fica no cadastro reserva para aquelas que estão acima. Por isso, é muito importante que a pessoa que queira participar não deixe de olhar no dia 4 de fevereiro se foi convocado ou não”, disse a ministra.

*Com informações da Agência Gov.br