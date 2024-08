Concursos vão prover mais 810 pessoas para trabalhar no ICMBio e no Ibama

Atuação do Ibama no Pantanal / Divulgação

Após a realização do CNU (Concurso Nacional Unificado), que vai resultar em 6.640 novas vagas em 21 órgãos do Governo Federal, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou na última quinta, 29 a abertura de dois concursos para selecionar 810 pessoas que vão trabalhar no Ibama e no ICMBio.

O objetivo é reforçar os quadros desses dois importantes órgãos que atuam na preservação do meio ambiente. As portarias 6152 e 6153, convocando os dois concursos, foram publicadas pelo Ministério no Diário Oficial da União. O Ibama será atendido por 460 vagas e o ICMBio por 350.