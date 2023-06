Conselho Tutelar de Aquidauana abre vagas para novos conselheiros

Remuneração é de R$2,6 mil / Divulgação

O Conselho Tutelar de Aquidauana abriu 10 vagas para novos conselheiros, se do cinco titulares e cinco suplentes. A remuneração é de R$ 2.633,42 para o mandato do quadriênio de 2024 a 2027.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Sala dos Conselho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30, localizada na Rua Honório Simões Pires nº618, Vila Cidade Nova.

Após averiguação e conferência dos documentos de todos os inscritos, os candidatos que cumprirem todas as exigências do edital, prestarão uma prova escrita no dia 16 de julho, com local a definir. Os aprovados na prova serão autorizados a iniciar a campanha para disputar a vaga via eleição, que acontecerá no dia 01 de outubro de 2023.

Dentre os requisitos para inscrição na seletiva ao cargo de membro do Conselho Tutelar, ter idade maior de 21 anos, residir no município de Aquidauana há no mínimo 02 anos e ter Ensino Médio completo.

“É válido ressaltar que, não poderá se inscrever para o pleito, candidato que tenha sido penalizado no exercício da função de Conselheiro Tutelar nos 5 (cinco) anos, antecedentes ao processo de escolha”, pontua a Prefeitura.

O edital completo foi publicado no dia 5 de junho no Diário Oficial.