Coronel Sapucaia seleciona estagiários de Direito

As inscrições para o processo seletivo de estagiários em Direito na comarca de Coronel Sapucaia estão abertas. Os interessados podem se inscrever por meio do e-mail csa-1v@tjms.jus.br. Para simplificar o cadastro, os candidatos devem fornecer informações pessoais, como nome completo, semestre em que estão, data de nascimento, e-mail e telefone para contato.

O período de inscrição vai até o dia 31 de janeiro. Assim, os estudantes precisam ficar atentos a esse prazo para garantir sua participação. A prova está agendada para o dia 3 de fevereiro, no Fórum da comarca de Coronel Sapucaia, situado na Rua Amâncio José da Silva, 1866, Jardim Santalice.

O estágio terá uma duração de um ano e o estagiário deverá comparecer diariamente ao local indicado pela administração, cumprindo uma carga horária de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal, além de auxílio-transporte, com valores definidos pela administração do Tribunal de Justiça, sob a presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins.