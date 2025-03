CRM-MS lanÃ§a concurso com 236 vagas e salÃ¡rios de R$ 8,5 mil

Conselho Regional de Medicina / CRM-MS

O CRM-MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta quarta-feira, 5, a abertura das inscrições para seu concurso público, que oferece 236 vagas em diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29, além de benefícios como vale-alimentação de R$ 1.617,44, plano de saúde e plano de cargos, carreiras e salários.

O concurso abrange uma variedade de cargos, com destaque para as vagas de Médico Fiscal, com uma vaga imediata e 35 para cadastro reserva. Outras oportunidades incluem funções como Auxiliar Administrativo, Agente Fiscal, Contador, Advogado, entre outros. A maior parte das vagas será destinada ao cadastro reserva, permitindo a convocação conforme a necessidade do CRM-MS.

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e terão direito aos benefícios e obrigações previstos pela legislação, acordos coletivos e normas internas do CRM-MS.

As inscrições para o concurso estarão abertas até 14 de abril de 2025, e podem ser realizadas através do site http://www.quadrix.org.br. As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo: R$ 40,00 para cargos de nível fundamental, R$ 55,00 para nível médio e R$ 70,00 para nível superior.

A prova objetiva será realizada no dia 25 de maio de 2025, em Campo Grande, e abordará questões de conhecimentos básicos, específicos e complementares, de acordo com o nível de escolaridade do candidato. Além disso, os concorrentes às vagas de nível superior também serão avaliados por meio de uma análise de títulos, que considerará a formação acadêmica, como doutorado, mestrado ou pós-graduação lato sensu.

Confira os cargos e seus respectivos salários:

- Auxiliar Administrativo (nível fundamental): R$ 2.536,21

- Agente Fiscal (nível médio): R$ 3.263,69

- Assistente Administrativo (nível médio): R$ 3.263,69

- Advogado (nível superior em direito): R$ 8.538,29

- Analista Administrativo (nível superior em administração): R$ 5.287,18

- Analista de Informática (nível superior em ciência da computação): R$ 8.538,29

- Contador (nível superior em ciências contábeis): R$ 8.538,29

- Controlador Interno (nível superior em administração): R$ 8.538,29

- Médico Fiscal (nível superior em medicina): R$ 8.538,29