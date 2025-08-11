Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 22:49

Curso de Condutores Pantaneiros convoca jovens para entrevistas em Corumbá

A formação gratuita é voltada a moradores de Corumbá e Ladário com idades entre 18 e 29 anos

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 18:57

Porto Geral em Corumbá / Ilustrativa/IHP

Jovens de Corumbá e Ladário, com idade entre 18 e 29 anos, têm uma nova chance de ingressar no mercado de turismo local por meio da formação gratuita para Condutores Pantaneiros. A atual fase do processo seletivo é a convocação para entrevistas presenciais, etapa obrigatória para os 60 pré-selecionados seguirem na disputa pelas 30 vagas disponíveis.

As entrevistas ocorrerão no Centro de Convenções do Pantanal, no Porto Geral de Corumbá, conforme dias e horários específicos estabelecidos pela organização. A ausência implica desclassificação. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (67) 4042-5424, com Panmela.

Com carga horária superior a 200 horas, o curso é gratuito e será ministrado sempre aos sábados, com início previsto para o dia 20 de setembro. A formação inclui aulas teóricas e práticas voltadas à condução de turistas no bioma pantaneiro, unindo qualificação profissional à valorização do conhecimento local.

A iniciativa é realizada pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro) em parceria com o Instituto Localiza, e conta com o apoio da Prefeitura de Corumbá, por meio da FUNDTUR Pantanal (Fundação de Turismo do Pantanal), Fuphan, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Fundtur MS, Abeta e Sebrae/MS.

A capacitação é voltada a jovens comprometidos com a preservação ambiental e o desenvolvimento do turismo sustentável na região pantaneira.

