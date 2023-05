Curtume da capital abre seleção com 30 vagas de auxiliar de produção sem experiência

Agência da Funtrab / Foto: Divulgação

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), órgão vinculado à Semadesc(Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), oferece 30 oportunidades de auxiliar de linha de produção. Não é preciso ter experiência anterior e basta ter ensino fundamental incompleto.

As tarefas do curtume consistem em retirar o couro da nória; apoiar sobre a mesa e direcionar para o rolo com lâminas e verificar o andamento do processo; guiar e direcionar o couro para refilar; refilar partes do couro; transportar para a divisória e no final, paletizar o couro para transporte.

Além do salário de R$ 1.562,40, os contratados terão direito ao vale-transporte, cesta básica, refeição no local e outros benefícios.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, Centro. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido. Para agendar dia e horário de atendimento, os interessados podem baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+’ para Trabalhadores.