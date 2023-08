De A a Z: semana começa com 3.913 oportunidades de emprego, de analista financeiro a zelador

Divulgação

As chances de arrumar um novo emprego se renovam e a semana começa com 3.913 vagas cadastradas na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Os serviços são os mais diversos. Tem oportunidade para trabalhar de arte-finalista, atendente, azulejista, barman, caixa de loja, carpinteiro, caseiro, copeiro, costureira, cuidador de idosos, estagiário, dedetizador, eletricista, estoquista, faxineiro, frentista, inspetor de alunos, jardineiro, lavador de carros, mecânico e office-boy.

Tem ainda vagas para padeiro, passador de roupas, pintor, pizzaiolo, polidor de automóveis, porteiro, recepcionista, repositor, salgadeiro, secretário executivo, serralheiro, soldador, tapeceiro, técnico agropecuário, telefonista, tosador de animais, vendedor, vidraceiro, vigia e zelador, entre muitas outras oportunidades.

Somente em Campo Grande são 1.506 vagas no mercado de trabalho. Interessados podem comparecer à Funtrab (Rua 13 de maio, 2773) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.