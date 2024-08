Detran-MS abre inscrições para curso de formação de instrutores de trânsito

curso é uma oportunidade para atuação como instrutor de trânsito em autoescolas / Divulgação

Nesta quinta-feira (01/08), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o curso de formação de Instrutores de Trânsito. O curso é uma oportunidade para atuação como instrutor de trânsito em autoescolas.

Os interessados podem se inscrever pelo portal MEU DETRAN, na aba Educação (https://www.meudetran.ms.gov.br/educacao.php), até 27 de agosto, quando iniciam as aulas. O curso será presencialmente, realizado no Bloco 19, da Sede do Detran-MS, saída para Rochedo, de segunda a sexta, das 17H às 21h25, aos sábados pré-programados, das 7h30 às 11h55 e das 13H às 17h25 e aos domingos e feriados, se houver necessidade.

Para participar é necessário ser maior de 21 anos de idade, comprovar escolaridade de Ensino Médio completo, ser habilitado no mínimo há dois anos, pagar a guia de inscrição disponível no portal e ser aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos. Os documentos solicitados devem ser enviados para o e-mail cursos@detran.ms.gov.br.

São 203 h/aulas com disciplinas como Didática, Direção Defensiva, Legislação de Trânsito entre outras.

Confira o Edital com informações sobre o curso, publicado nesta sexta-feira (02/08), no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 155 e 170.

*Com informações da Comunicação do Detran.