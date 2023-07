'Dia da Oportunidade' é realizado nesta terça-feira em Caarapó

Desde maio deste ano, as edições do evento ‘Dia da Oportunidade’ vêm sendo realizadas nos municípios de Batayporã, Ponta Porã, Naviraí, Bataguassu e, nesta semana, será em Caarapó.

Para os cidadãos e empreendedores que buscam descobrir novas oportunidades na vida profissional e pessoal, nesta terça-feira, 11, das 7 às 21 horas, será realizado o ‘Dia da Oportunidade’ em Caarapó, na ACEC (Associação Comercial e Empresarial), que fica na Avenida 15 de novembro, 77 – Centro. A entrada é gratuita.

O ‘Dia da Oportunidade’ é um evento que faz parte do programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS com apoio da prefeitura e ampla programação composta por sessão de negócios, feira com empreendedores locais e capacitações gratuitas nas áreas de gestão, marketing, vendas e atendimento.

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), por meio da Casa do Trabalhador de Caarapó, atuará com oferta de vagas, orientações gerais aos trabalhadores e informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego. A relação de vagas de emprego disponíveis em Caarapó está no endereço https://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-em-caarapo/.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta que o município de Caarapó apresenta diversas potencialidades, porém, as que mais se destacam são as voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar, comércio e serviços. Conforme dados do Novo Caged, no período de janeiro a maio de 2023, as maiores contratações foram nesses setores.

“O comércio de Caarapó é bem diversificado. Como em toda cidade que cresce, acabam surgindo possibilidades de instalação de novas empresas. A geração de novos empregos propicia o consumo local e a distribuição de renda em outros empreendimentos, movimentando a economia. Torna-se fundamental qualificar os negócios locais para evitar as compras em cidades vizinhas. E paralelamente, a Prefeitura também desenvolve ações para fomentar o setor de turismo no município,” disse Ademar Júnior.