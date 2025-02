Edital com vagas ampliadas para concurso de professores já disponível

Governo do Estado divulgou a ampliação de 142 vagas / Bruno Rezende, Governo do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), divulgou a distribuição das 142 vagas ampliadas no Concurso Público de Provas e Títulos - SAD/SED/2022, destinado à seleção de candidatos para o cargo de professor na Carreira Profissional da Educação Básica. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, páginas 108 e 109.

No dia 28 de janeiro, o Governo do Estado divulgou a ampliação de 142 vagas no concurso que na publicação contava com 722 vagas. Uma primeira ampliação já havia sido realizada anteriormente, quando mais 202 candidatos aprovados foram chamados. Ao todo, 1.936 professores foram aprovados e classificados no concurso.

Vale lembrar que, a validade do concurso realizado em 2022, que originalmente se encerraria em 30 de junho de 2024, foi prorrogada até 30 de junho de 2026. Essa prorrogação garante mais tempo para que os candidatos possam ser convocados e efetivamente integrados ao quadro das escolas da REE (Rede Estadual de Ensino).

Os candidatos devem ficar atentos às próximas publicações e atualizações sobre o concurso, que serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e também no site da SED. Essa medida visa garantir transparência e clareza aos candidatos interessados em ingressar na carreira docente.

*Com informações da Comunicação SED