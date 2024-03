Educação de Bonito abre seleção em diversas vagas

Vagas para diversas áreas / Divulgação

A Secretaria de Educação e Cultura divulgou a reabertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, em caráter excepcional e temporário, para os cargos de Atendente Infantil, Merendeira, Auxiliar de Serviços Diversos e Zelador, visando atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, na área urbana e rural, de acordo com a demanda da pasta.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, no site da Assomasul, na terça-feira, 5. A inscrição é gratuita e estará disponível até sexta-feira, 8, das 7h às 11h e das 13h às 17h, exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada a Rua Nossa Senhora Aparecida, 829, 1º andar, apto 02 e 03, bairro alvorada. O candidato pode escolher apenas uma vaga.

Os resultados da análise dos currículos serão publicados no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Bonito no dia 27 de março de 2023.