Eldorado está com processo seletivo para estagiários de Direito

Divulgação

A comarca de Eldorado abriu processo seletivo para estágio remunerado para estudantes do curso de Direito. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 26 a 30 de agosto na secretaria do Foro durante o horário de expediente (das 12 às 19 horas).

Podem participar acadêmicos de Direito do primeiro ao antepenúltimo semestre do curso. As provas serão realizadas no dia 11 de setembro, às 8 horas, na sala do Tribunal do Júri de Eldorado. O processo seletivo será composto de prova objetiva e dissertação.

A prova objetiva terá 20 questões e a dissertação abordará um tema da atualidade com, no máximo, 30 linhas. O candidato deverá se apresentar no local de provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. A prova terá duração de três horas.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos da prova. O gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas. A listagem com o nome e pontuação dos candidatos será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 16 de setembro.

A convocação dos candidatos ocorrerá no interesse da administração. O estágio terá duração de um ano, com jornada de cinco horas diárias de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa auxílio mensal e auxílio transporte.