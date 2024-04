Em MS, 11.291 pessoas se inscrevem para o concurso da Caixa

Sede da Caixa Econômica / Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso da Caixa Econômica Federal atraiu 11.291 candidatos para prestar as provas nas quatro maiores cidades de Mato Grosso do Sul. Campo Grande teve mais inscritos, com 6.315 interessados no cargo de técnico, função que exige formação de ensino médio. O salário é de R$ 3.762.

O concurso foi anunciado em fevereiro, com 14 vagas no Estado, segundo o Campo Grande News. Em Corumbá, foram 995 inscritos; a segunda maior quantidade foi em Dourados, com 2.777 pessoas e em Três Lagoas foram 1.204. Houve, ainda, dez médicos inscritos em Campo Grande para vagas de medicina do trabalho.

São 3 vagas em Campo Grande; 3 em Corumbá; 2 em Dourados e 2 em Três Lagoas. Para o cadastro reserva, são 4 vagas, uma em cada município citado.

Quem se inscreveu para provas em Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá e for aprovado poderá ser designado disputará três vagas, para atuar em Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, São Gabriel do Oeste e Sonora. Os candidatos aprovados em Dourados poderão ser lotados em agências de Amambai, Bonito, Caarapó, Costa Rica, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ponta Porã, Porto Murtinho e Rio Brilhante.

As provas ocorrerão em 26 de maio. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas se inscreveram. Os maiores números foram em Brasília, com 63.953 pessoas e Rio de Janeiro, com 54.852.