Embrapa abre inscrições para concurso público com 35 vagas em MS

Unidade Embrapa / Foto: Nilton Pires de Araujo/Divulgação/Embrapa

As inscrições para o concurso público da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) começam nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 7 de janeiro de 2025. Com um total de 1.027 vagas em todo o Brasil, o concurso oferece oportunidades para os cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador. Em Mato Grosso do Sul, estão previstas 35 vagas distribuídas entre diferentes áreas de atuação.

As vagas para o estado serão direcionadas às unidades da Embrapa localizadas em Dourados (Embrapa Agropecuária Oeste), Campo Grande (Embrapa Gado de Corte) e Corumbá (Embrapa Pantanal). Dentre as oportunidades, 16 são destinadas ao cargo de pesquisador, 12 para analista, 5 para técnico e 2 para assistente. O número exato de vagas por área ainda não foi detalhado no edital, pois os candidatos poderão ser convocados para qualquer unidade da Embrapa que ofereça vagas na opção escolhida.

Salários e requisitos

Os salários iniciais variam de acordo com o cargo:

• Pesquisador: R$ 12.814,61 (exige mestrado);

• Analista: R$ 10.921,33 (exige nível superior);

• Técnico: R$ 5.556,81 (exige nível médio);

• Assistente: R$ 2.186,19 (exige nível fundamental incompleto).

Todos os cargos incluem benefícios complementares, conforme previsto no edital.

Processo seletivo

O concurso será nacional, com provas objetivas e discursivas agendadas para o dia 23 de março de 2025. Os exames serão aplicados em todas as capitais brasileiras e em cidades com unidades da Embrapa. Em Mato Grosso do Sul, os locais de aplicação incluem Campo Grande, Corumbá e Dourados.

Provas práticas específicas serão realizadas para determinados cargos. Em Campo Grande, na unidade da Embrapa Gado de Corte, serão aplicadas provas para o cargo de assistente na área de Suprimento, Manutenção e Serviços (subárea Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos). Já para o cargo de técnico de laboratório, na subárea de Manejo Animal, as provas práticas poderão ocorrer tanto em Campo Grande quanto na unidade da Embrapa Pantanal, em Corumbá.

Cotas e inclusão

O concurso público atenderá a critérios de inclusão, com 20% das vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas (PPP) e 10% reservadas a pessoas com deficiência (PcD). Com isso, das 1.027 vagas oferecidas, 719 serão para ampla concorrência, 205 para PPP e 103 para PcD.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas no site da Cebraspe, organizadora do concurso. Os interessados podem acessar o edital completo para conferir todas as informações sobre os cargos, etapas e requisitos.

O concurso representa uma oportunidade significativa para profissionais que desejam ingressar em uma das maiores instituições de pesquisa agropecuária do país e contribuir para o avanço científico em diversas áreas.