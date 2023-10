Empresa oferta vaga para engenheiro agrônomo com salário de 9 mil na Capital

Nesta quinta-feira, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.837 vagas para todos os níveis de escolaridade e experiência, com destaque para a vaga oferecida por uma empresa agropecuária da Capital, com salário de 9 mil.

Além de ser graduado em Agronomia (ou Administração), o candidato deve ter experiência mínima de seis meses comprovada em Carteira, especificamente no setor rural (lavoura e plantio) e disponibilidade para viagens. Deve saber elaborar e executar planejamento anual de plantio, operações agrícolas e entrega do produto ao seu destino final; desenvolver orçamento, controlar custos e acompanhar atividades de manejo e colheita; liderar a equipe; planejar; cuidar de toda rotina administrativa, logística e pessoal. Os locais de trabalho: Campo Grande, São Gabriel do Oeste ou Chapadão do Sul.

Não serão recebidas inscrições ou currículos por e-mail. Os interessados com os perfis acima devem se cadastrar pessoalmente em um dos seguintes locais, com RG, CPF e Carteira de Trabalho e serem encaminhados para entrevista prévia:

Funtrab – Rua 13 de maio, 2.773 – Centro – Campo Grande/MS. Atende de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Entrevista no setor de Psicologia.

Casa do Trabalhador de Dourados – Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto. Atende de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Entrevista com o gestor Fabiano Friske.

Casa do Trabalhador de Chapadão do Sul – Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro. Atende de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. Entrevista com Graciele.