Encerra nesta terça-feira as inscrições para seleção de arquitetos, agrimensores e engenheiros

Encerra nesta terça-feira (11) o prazo para realização das inscrições no Processo Seletivo Simplificado (SAD/ENGE/2023), destinado à contratação de profissionais com formação escolar de nível superior, nas áreas de Arquitetura, Engenharia Civil, Agrimensor e Engenharia Agronômica e Florestal.

São ofertadas 17 vagas no total, sendo: uma para Arquiteto - Padronização para Licitação, doze para Engenheiro Civil ou Arquiteto, duas para Engenheiro Agrônomo/Florestal e duas para agrimensor.

A remuneração bruta é de R$ 10.908 (dez mil novecentos e oito reais) e carga horária de 40 horas semanais. Destaca-se que a seleção é composta pelas seguintes etapas: Inscrição, de caráter eliminatório; Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório e Entrevista Pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de julho de 2023, observando-se o horário de Mato Grosso do Sul, devendo o interessado acessar o site www.concursos.ms.gov.br e observar os seguintes procedimentos:

Orientações

Para esclarecer possíveis dúvidas sobre o certame, a (SAD) Secretaria de Administração elencou as principais ações para a realização das inscrições, conforme a seguir:

Documentação - Após realizar a inscrição online o candidato deve encaminhar os documentos para avaliação curricular através do Link de Acesso ao Formulário para Envio de Documentos https://forms.gle/NjcPRSLpcVhTYocU9

Assinatura de documentos para avaliação curricular - É obrigatória a assinatura do formulário de relação de documentos para avaliação curricular, apenas serão admitidos como válidos os formulários que tenham sido assinados mecanicamente pelo candidato, ou seja, de forma manuscrita, ou, alternativamente, produzidos mediante a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, na forma do disposto na Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Comprovação de experiência profissional - Para comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar anotação na carteira de trabalho ou declaração do respectivo setor ou unidade de administração de pessoal, de recursos humanos, ou outro documento oficial, os quais deverão informar, necessariamente, a denominação do empregador, o cargo ou a função desempenhada e o período de atuação (com as datas de início e de fim, se for o caso); E ainda, quanto ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT), os profissionais deverão comprovar os respectivos RRT ou CAT pelos projetos e obras realizados ao longo da carreira registrados no CAU ou CREA, respectivamente

Quantidade de arquivos por item de avaliação - Os documentos comprobatórios referentes à experiência, qualificação e capacitação profissional para a função, conforme especificado no item 5 deste Edital (Etapa II: Avaliação Curricular). Deve conter apenas um arquivo por item avaliado contendo todas as experiências/cursos auferíveis de pontuação comprobatória para o respectivo cargo. Como por exemplo: conforme o QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR, no Item 4, no que tange a experiência profissional, a Quantidade Máxima de Documentos ou Períodos Pontuados é de 8, com valor unitário de 0,5, possuindo o valor máximo de 4,00 pontos, desta forma o candidato deve encaminhar todas as experiências pertinentes a esta pontuação.

Casos de inscrição indeferida - Terá sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado – SAD/ENGE/2023 indeferida, o candidato que incidir em qualquer alínea do Item 4.5 DO Edital n. 1/2023 – SAD/ENGE.