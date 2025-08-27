Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 20:25

Buscar

Últimas notícias
X
Emprego

Fábrica abre vagas em Ribas do Rio Pardo nas áreas industrial e florestal

Os processos seletivos são gratuitos e abertos à participação de quaisquer candidatos

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 17:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Empresa está com vaga aberta para Gerente de Produção / Divulgação

A Suzano, indústria de papel e celulose, está com quatro processos seletivos abertos para suas operações em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 100 quilômetros de Campo Grande. As oportunidades contemplam cargos de níveis técnico e gerencial, distribuídos entre os setores industrial e florestal.

Na área industrial, a empresa está com vaga aberta para Gerente de Produção – Secagem, com inscrições disponíveis até o dia 3 de setembro. Já na Oficina Florestal, os cargos disponíveis são: Lavador(a) de Peças, Operador(a) de Máquina Usinagem I (ambos com inscrições até 4 de setembro), e Mecânico(a) II, com prazo até 7 de setembro.

Leia Também

• Há 24 vagas de trabalho em Aquidauana disponíveis nesta quarta

• Prefeitura de Jardim abre processo seletivo com 55 vagas na área da saúde

• Há vagas para garçonete, cozinheira, empregada e recepcionista em Aquidauana

Todos os interessados devem se inscrever diretamente na Plataforma de Oportunidades da Suzano, onde também é possível acessar os pré-requisitos, atribuições de cada função e os benefícios oferecidos.

A empresa reforça que todos os processos seletivos são gratuitos e abertos à participação de quaisquer candidatos que atendam aos critérios das vagas.

Clique aqui para se inscrever.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

MS lança programa que permite venda estadual de produtos de origem animal

Emprego

Curso de Condutores Pantaneiros convoca jovens para entrevistas em Corumbá

Oportunidades

Concursos em Aquidauana e MS oferecem salários de até R$ 13,2 mil

TCE-MS abre concursos públicos com vagas para conselheiro substituto, auditor e analista

Concursos públicos passam a ter novas regras de cotas raciais

Polícia Federal alerta sobre sites falsos de concursos da instituição

Emprego

Comarca de Corumbá abre inscrições para estágio em Direito e Psicologia

Publicidade

Concurso

Ministério da Saúde abre inscrições para o Agora Tem Especialistas

ÚLTIMAS

Esporte

Jardim sedia Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

O evento é parte do calendário oficial do desporto escolar

Polícia

Polícia prende foragido por estupro de vulnerável em Corumbá

A ação ocorreu nesta terça-feira (26), na zona rural da cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo