Fábrica abre vagas em Ribas do Rio Pardo nas áreas industrial e florestal

Empresa está com vaga aberta para Gerente de Produção / Divulgação
A Suzano, indústria de papel e celulose, está com quatro processos seletivos abertos para suas operações em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 100 quilômetros de Campo Grande. As oportunidades contemplam cargos de níveis técnico e gerencial, distribuídos entre os setores industrial e florestal.
Na área industrial, a empresa está com vaga aberta para Gerente de Produção – Secagem, com inscrições disponíveis até o dia 3 de setembro. Já na Oficina Florestal, os cargos disponíveis são: Lavador(a) de Peças, Operador(a) de Máquina Usinagem I (ambos com inscrições até 4 de setembro), e Mecânico(a) II, com prazo até 7 de setembro.
Todos os interessados devem se inscrever diretamente na Plataforma de Oportunidades da Suzano, onde também é possível acessar os pré-requisitos, atribuições de cada função e os benefícios oferecidos.
A empresa reforça que todos os processos seletivos são gratuitos e abertos à participação de quaisquer candidatos que atendam aos critérios das vagas.
Clique aqui para se inscrever.
