Fapec divulga resultado de provas de títulos de concurso da prefeitura e câmara de Porto Murtinho

Trecho de Porto Murtinho / Divulgação

A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) divulgou o resultado preliminar das provas de títulos e das provas práticas do concurso público da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Murtinho.

As provas objetivas para provimento de cargos do concurso público da Prefeitura de Porto Murtinho e Câmara de Vereadores, foram realizadas no dia 28 de janeiro. Os candidatos podem recorrer do resultado até o dia 27 de março.

O recurso deverá ser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico, conforme ANEXO do Edital, e deverá ser escaneado e enviado em formato PDF de até 2pela área do candidato, na aba de recursos do site https://concurso.fapec.org.

Serão indeferidos os recursos que não observarem a forma e o prazo constante no Edital; Os títulos, após o fim do prazo de envio, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido acrescentar outros títulos aos já entregues.

Não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal, via fax ou e-mail.

Cerca de 1.710 candidatos se inscreveram em busca das 143 vagas disponibilizadas nos dois concursos públicos.