Feirão da empregabilidade acontece nesta terça-feira

Divulgação Funtrab

Para dar agilidade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e trabalhadores que estão em busca por uma colocação no mercado, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) promove nesta terça-feira (28) o Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de cinco empresas dos segmentos de construtora civil, supermercado, farmácias, couros e cinema.

São 168 oportunidades que estão disponibilizadas nas áreas de Serviços, Construção Civil e Comércio, além das mais de 1.600 oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), tem a missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado por meio da geração de emprego, trabalho decente e qualificação profissional. Para cumprir essa missão, a Funtrab atua como um elo entre empregadores e trabalhadores, buscando sempre promover relações de trabalho justas e equilibradas.

As empresas contratantes atendem na Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), somente no período da manhã (das 8h às 11h). Os interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho.