Feirão da Empregabilidade oportuniza empregos e movimenta economia de MS

Funtrab, Assessoria

Manhã de terça-feira, 8h30. O casal Marcelo e Jane aguarda com olhar apreensivo, mas cheio de expectativa, uma oportunidade de emprego. A cena é corriqueira nos bancos do saguão da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) entre os que estão ali em busca de uma chance no mercado e demonstra o quão importante é a atuação do órgão do Governo do Estado, vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Já no primeiro Feirão da Empregabilidade de 2025, realizado há dois dias (28), muitos já conseguiram a oportunidade que queriam, como foi o caso de Marcelo e Jane. Entrevistados por uma empresa de limpeza terceirizada, eles foram contratados e atuarão em condomínios, cada um em prédios diferentes.

"Foi um alívio para nós dois conseguirmos este emprego para auxiliar nas despesas, e apesar disso, pretendo me atualizar cursando pós-graduação e prestar concursos", frisa Jane de Souza Rosa Noronha, que tem 48 anos.

"Mesmo tendo experiência na construção civil, a empresa quer o meu início imediato. Foi compensador mudar para Campo Grande e me cadastrar aqui no Feirão", resume Marcelo Noronha, esposa de Jane. O casal mora no Rio de Janeiro e se mudou para Campo Grande há pouco mais de um mês.

Equipes de recrutamento de nove empresas ofereceram 100 vagas nos setores de limpeza terceirizada, distribuidora de alimentos, confecções, supermercadista, multinacional de bebidas, serviços florestais e soluções digitais. Foram 105 pessoas que se cadastraram para contratação de forma ágil, além das mais das 700 oportunidades disponíveis na Fundação.

"Há empresas que necessitam de mão de obra, estão sendo cobradas nessa questão da inclusão social e não conseguem encontrar candidatos. Por outro lado, tem os candidatos que não estão conseguindo achar uma vaga relacionada ao perfil deles. Estamos focados neste propósito e ampliando as oportunidades para a nossa população, desde o primeiro emprego até a recolocação no mercado de trabalho", explica a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi.

Feirão

Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, a Funtrab retomou o Feirão da Empregabilidade em 2025 após a pausa do fim de 2024. A meta do programa é proporcionar mais agilidade aos processos seletivos.

O atendimento acontece sempre às terças, no período da manhã, das 8h às 11h, na sede da Funtrab em Campo Grande - rua 13 de Maio, 2.773, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano, no Centro. Os interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab tem intensificado a intermediação de mão de obra e qualificação profissional, pois programas voltados para a capacitação e reintegração de trabalhadores ao mercado formal contribuem diretamente para a redução da desocupação e fortalecimento da economia local.