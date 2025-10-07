Feirão do Emprego oferece vagas na Simasul Siderurgia

Interessados devem comparecer pessoalmente ao local do feirão / O Pantaneiro, Arquivo

A cidade de Aquidauana recebe, nesta terça e quarta-feira, 7 e 8 de outubro, um Feirão do Emprego promovido pela Simasul Siderurgia, em colaboração com a Casa do Trabalhador. A ação será realizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, e tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de trabalho para a população local.

Durante o evento, a empresa estará selecionando candidatos para duas funções específicas: auxiliar de produção e auxiliar de descarga de carvão. Os profissionais contratados contarão com salário compatível com o mercado, além de benefícios como bonificações, convênio médico e odontológico, e cesta básica.

Com mais de duas décadas de atuação em Aquidauana, a Simasul reforça, por meio da iniciativa, seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região, incentivando a valorização da mão de obra local e a responsabilidade social por meio da geração de emprego.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer pessoalmente ao local do feirão nos dias indicados. No local, poderão obter mais detalhes sobre as vagas e as etapas de seleção.





