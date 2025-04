Fórum de Bonito procura estagiários

Divulgação TJMS

Se você é estudante e busca uma oportunidade para adquirir experiência prática na sua área, chegou a hora. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado no Fórum da comarca de Bonito.

As vagas são destinadas a acadêmicos matriculados entre o 3º e o 8º semestre dos cursos de Direito, Administração, Gestão Pública, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Serviços Jurídicos.

As inscrições seguem até o dia 25 de abril e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria da Direção do Fórum, localizado na Rua Clóvis Cintra, nº 1035, Vila Donária, no período das 13h às 18h. Os candidatos passarão por uma prova dissertativa, marcada para o dia 27 de abril, domingo, das 8h às 11h, no próprio Fórum.

Com duração inicial de um ano e possibilidade de prorrogação por mais um, o estágio contará com uma carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Além da experiência profissional, os estagiários selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio mensal e ao benefício de auxílio-transporte.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3255-1271, das 13h às 19h, e falar com Telma.