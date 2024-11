Frigorífico de Dourados abre 200 vagas para operador de produção

Vagas estão disponíveis para pessoas com mais de 18 anos. / Divulgação

A Seara, unidade da JBS em Dourados, está com mais de 200 vagas abertas para o cargo de operador de produção. As oportunidades não exigem experiência prévia e estão disponíveis para pessoas com mais de 18 anos.

A seleção ocorrerá no dia 19 de novembro, em horário noturno, a partir das 18 horas, na própria unidade da empresa, localizada na BR-163, no Km 6. Para se candidatar, é necessário levar documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e certificado de vacinação atualizado.

Além do salário, os selecionados contarão com benefícios como vale-alimentação, Gympass, plano de saúde, kit assiduidade e vale-transporte.

JBS na região

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, tem grande impacto na economia de Mato Grosso do Sul. Em 2020, a companhia foi responsável por 3,79% do PIB estadual e, em 2021, gerou 7,2% dos empregos no estado.

A empresa atua em diversos municípios do estado, como Dourados, Campo Grande e Naviraí, e tem forte presença nas indústrias de carne bovina e suína, além de atuar nos setores de couro, transporte e geração de valor agregado.