Fundação de Saúde amplia para 142 vagas de enfermeiros para o Hospital Regional

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul / Divulgação

A FUNSAU (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta sexta-feira, 19, a ampliação do número de vagas no processo seletivo para contratação de enfermeiros no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Segundo o Diário Oficial do Estado desta manhã, foram adicionadas mais 20 vagas ao Processo Seletivo Simplificado lançado em março deste ano, inicialmente com 40 oportunidades para enfermeiros.

Com essa ampliação, o total de vagas disponíveis para profissionais de enfermagem no HRMS em 2024 aumenta para 142. Isso inclui as 82 vagas abertas por meio de concurso público realizado em abril, sendo 52 para enfermeiros e 30 para técnicos de enfermagem.

Os detalhes sobre a ampliação das vagas e a convocação dos profissionais podem ser encontrados nas páginas 54 a 58 do Diário.