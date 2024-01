Funtrab abre inscrições para 27 cursos em 10 municípios para janeiro no MS Qualifica

Divulgação

Estão abertas as inscrições dos Cursos do Programa “MS Qualifica” para o mês de Janeiro. Serão 27 cursos em 10 municípios em todo o Estado.

O Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em parceria com o Sistema S (Sebrae MS, Senai MS, Senac MS e Senar MS), lançou em outubro a nova etapa do Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, o ‘MS Qualifica’.

As diretrizes e estratégias a respeito da qualificação profissional no Estado foram definidas pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho, que, considerando a qualificação como política de empregabilidade e geração de renda, vincula-se e articula-se diretamente à Funtrab.

Não perca a oportunidade de se qualificar e entrar para o mercado de trabalho. Mais informações e inscrições basta entrar em contato através do telefone (67) 3320-1411.