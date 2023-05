Funtrab abre o mês de maio com oferta de 2.797 vagas de emprego em todo o MS

Divulgação

O mês do trabalhador começa com praticamente 3 mil vagas em aberto no Mato Grosso do Sul na Funtrab (Fundação do Trabalho), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Os postos de trabalho são diversos e são disponibilizados nas principais cidades do Estado.

Em Campo Grande, por exemplo, são 1.365 vagas, se destacando 10 para açougueiro, 38 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 26 para ajudante de obras, 12 para auxiliar de armazenamento, 29 para auxiliar de cozinha, 68 para auxiliar de limpeza, 60 para auxiliar de linha de produção, entre outras.

Já em Amambai, cidade do sul do Estado, são 118 vagas, enquanto em Aparecida do Taboado são 57. Em Aquidauana, são 21 postos de emprego em aberto, enquanto em Caarapó são 54 e em Cassilândia são 116 e em Chapadão do Sul 178.

A lista completa das vagas e endereços das Casa do Trabalhador nas respectivas cidades em que houver vagas consta neste link. Os interessados podem comparecer ao local com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

Além de concorrer às vagas, dar entrada no seguro-desemprego também é possível nestes locais. É possível agendar o atendimento previamente pelo aplicativo MS Contrata+, podendo assim evitar filas, otimizando o serviço da Funtrab.