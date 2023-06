Funtrab inicia semana com 3,6 mil vagas de empregos em diferentes cidades

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começa a semana com 3.689 vagas de empregos disponíveis em diferentes cidades do Estado. São opções em áreas como serviços, comércio, construção civil e setor industrial.

Os interessados não precisam agendar atendimento e podem comparecer diretamente às unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, facilitando assim a oportunidade de adquirir uma das vagas abertas. Precisa levar somente os documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Somente em Campo Grande são 1.298 vagas disponíveis, entre elas 64 de auxiliar de linha de produção, assim como operador de caixa (58), auxiliar de limpeza (51), vendedor interno (36), servente de reflorestamento (30), auxiliar de cozinha (37), ajudante de carga e descarga de mercadorias (30), entre outros.

Para Dourados, a maior cidade do interior do Estado, tem 373 oportunidades de emprego, entre eles técnico de açúcar e álcool (20), safrista (10), repositor de mercadorias (10), auxiliar de linha de produção (10), carpinteiro (10), empacotador (10), operador de caldeira (10), montador de estrutura metálica (12).

Quem quiser conferir as vagas e até buscar o agendamento pelo aplicativo, pode acessar o “MS Contrata+para Trabalhadores” e conferir todas as oportunidades do Estado. A Funtrab busca facilitar o acesso ao emprego, oferecendo também qualificação profissional. (Confira todas as vagas disponíveis)