Funtrab oferece 4,7 mil vagas de emprego em MS, com oportunidades em diversas áreas

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho), oferece mais de 4,7 mil vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviço, construção civil e agronegócio.

Em Campo Grande são 1.584 vagas em vários segmentos, entre eles 26 postos de trabalho para auxiliar de cozinha. Também estão disponíveis vagas para eletricista (50), farmacêutico (10), garçom (15), operador de caixa (36) incluindo diversas vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD).

Na maior cidade do interior do Estado, em Dourados, são 468 vagas com oportunidades de assistente administrativo (15), auxiliar de linha de produção (80), entre outros. Já em Corumbá, na região do Pantanal, são 30 oportunidades no mercado de trabalho, entre motorista, operador de máquinas e mecânico. Outas vagas estão disponíveis em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, e outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer seguro-desemprego.