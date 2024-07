Funtrab oferta quase 2 mil vagas de emprego hoje

Sede da Funtrab / Divulgação

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferta nesta quinta-feira (25) 1.850 vagas de emprego para Campo Grande. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Entre as vagas disponíveis estão: açougueiro (3), barista (1), carreteiro (100), costureira de máquinas industriais (20), encanador (32), fonoaudiólogo (5), garçom (12), jardineiro (8), lavador de ônibus (20) manicure (1), operador de caixa (47), vendedor interno (61), vigia noturno (1) e viveirista (1).

As vagas para PCDs (Pessoa com Deficiência) incluem 112 oportunidades em diferentes funções como, por exemplo: auxiliar de limpeza (25), auxiliar de linha de produção (20), atendente do setor de frios e laticínios (1), copeiro (5), jardineiro (10), operador de caixa (3), recepcionista atendente (3) e servente de limpeza (40).

Além disso, nesta quinta-feira, a Funtrab oferta 23 vagas de estágio para as funções de auxiliar contábil (2), auxiliar administrativo (20) e auxiliar jurídico (1).

Para evitar filas e aglomerações, a Fundação do Trabalho orienta ainda que os candidatos a comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho.