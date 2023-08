Funtrab realiza processo seletivo com 178 vagas para rede de supermercados

Para quem mora na região do Conesul e busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), por meio da Casa do Trabalhador, está com processo seletivo para atender a demanda da rede “Supermercados Amigão”.

São 178 vagas em várias funções. As entrevistas ocorrerão na próxima quinta-feira (17), às 8h, na Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária), na Rua Júlio Soares de Souza Filho, 568, Jardim Vale Encantado, Naviraí. É necessário levar CPF, RG e Carteira de Trabalho.

A gestora da Casa do Trabalhador em Naviraí, Vera Dantas, tem realizado esforços na captação de vagas e na realização de cursos de qualificação social e profissional no munícipio. “É nosso dever oportunizar vagas e qualificação. Estamos com as vagas dessa de rede de supermercados, mas sabemos que essas contratações terá um impacto muito maior, irá fomentar o comércio local, o trabalho gera oportunidades e, com certeza, o salário é gasto aqui mesmo”, declarou a gestora.

Há vagas para açougueiro, operador de caixa, cartazista, confeiteiro, conferente, conferente PVE, cozinheiro, empacotador, fiscal de loja, operador de e-commerce, pesquisador, zelador.

Para as funções de auxiliares, há oportunidades em vários setores: açougue, administrativo (PCD), administrativo (e-commerce), depósito, caixa, confeitaria, cozinha, padaria e de SAC.

Em todos os setores é necessário ter encarregados, portanto, há vagas para atuação no açougue, de caixa, no depósito, de FLV, frios, mercearia, padaria, prevenção de perdas e RH.

Naviraí

Naviraí se destaca na geração de empregos; está entre os municípios que mais oportunidades em Mato Grosso do Sul. Com relação à distribuição regional dos saldos de empregos, no ano de 2023, Campo Grande lidera com 5.104 vagas; Ribas do Rio Pardo ficou na segunda colocação com 3.793 novas vagas preenchidas; em terceiro lugar vem Três Lagoas (1.417); depois Dourados (1.205), Corumbá (961), Chapadão do Sul (796) e Naviraí (734).