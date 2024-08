Funtrab realiza processo seletivo e consultoria nesta sexta-feira

Funtrab

Nesta sexta-feira (2), uma consultoria de RH (Recursos Humanos) e treinamento da Capital realiza processo seletivo na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. São 49 vagas disponíveis para contratação mais ágil. Confira as funções, número de vagas e detalhes:

Ajudante de motorista(20 vagas) – para realizar entregas conforme rota determinada pela empresa, carga e descarga do caminhão nos clientes com auxílio do motorista, conferir as notas fiscais referente às entregas e demais atividades do cargo. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.412,00, com direito a vale-transporte; vale-refeição (R$650,00); plano de saúde; plano de carreira; seguro de vida; cesta básica; café da manhã na empresa, diversos convênios (academias, etc.) e produtividade.

Motorista de caminhão(10 vagas) - para realizar entregas conforme rota determinada pela empresa, auxiliar na carga e descarga do caminhão de sua responsabilidade, vistoriar e providenciar a manutenção do veículo de sua responsabilidade com o gestor, conferir as notas fiscais referente às entregas e demais atividades do cargo. Não é exigida nenhuma experiência e ter ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.755,00, com direito a vale-transporte; vale-refeição de (R$ 650,00); plano de saúde; plano de carreira; seguro de vida; cesta básica; café da manhã na empresa e diversos convênios (academias, etc.).

Motorista de ônibus urbano(15 vagas) - operar ônibus de transporte coletivo, seguindo as rotas e horários estabelecidos, garantir a segurança dos passageiros, cumprindo todas as normas de trânsito e procedimentos, internos da empresa, prestar assistência aos passageiros quando necessário, garantindo um atendimento cordial e profissional. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.749,00, com direito a vale-transporte; café da manhã, participação nos lucros, plano de saúde, vale-alimentação (R$ 250,00), vale gás e plano odontológico.

Vendedor interno(4 vagas) - realizar atendimento ao cliente na forma presencial(por telefone e Whatsapp); realizar vendas internas e externas; fornecer consultoria técnica sobre materiais de construção; atingir e superar metas de vendas auxiliar na organização da loja bem como as demais atividades do ramo. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino médio completo. Ter experiência em vendas de materiais de construção; conhecimento técnico sobre materiais de construção; habilidades excepcionais em comunicação e relacionamento interpessoal e capacidade de atingir e superar metas. O salário é de 2 mil reais, mais comissão e premiação sobre vendas, dentre outros incentivos.

Interessados devem comparecer à Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 14h às 16h, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.