Funtrab realiza seleção para vagas de emprego em Inocência

Cidade de Inocência / Divulgação

Candidatos que buscam por colocação no mercado de trabalho e que tenham disponibilidade para residir em Inocência, no leste de Mato Grosso do Sul, a Funtrab (Fundação do Trabalho) oferece 40 vagas para contratação mais ágil nesta semana. São 40 oportunidades para fábrica de celulose.

Os contratados terão direito a alojamento, refeitório interno, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, transporte fretado, prêmio por assiduidade mensal e semestral, seguro de vida em grupo, previdência privada, Gympass (passaporte para usufruir de academias), cesta de Natal e brinquedo e material escolar.

Inocência fica a 337 km de Campo Grande, e tem cerca de 8 mil habitantes. Ainda hoje a principal atividade econômica é a agropecuária, com destaque para fabricação de celulose. A fábrica será instalada a cerca de 50 quilômetros da área urbana de Inocência, às margens do rio Sucuriú e da MS-377. Os operários que irão trabalhar na construção por tempo indeterminado e ficarão alojados próximo ao canteiro de obras.

Interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho na Funtrab, que fica na rua 13 de maio, 2.773, nos dias 22 e 23 (quarta e quinta-feira), das 9h às 16h.

Confira os requisitos:

Líder da área florestal (5 vagas) - seis meses de experiência não comprovada, ensino médio completo, salário de R$ 3 mil. Para fazer plantio, replantio, irrigação, viveiro, aplicar herbicida e veneno.

Ajudante de reflorestamento (10 vagas) – seis meses de experiência não comprovada, ensino fundamental incompleto, salário de R$ 1,7 mil. Para fazer plantio, replantio, irrigação, viveiro, aplicar herbicida e veneno.

Operador de máquinas florestais estáticas (10 vagas) – seis meses de experiência não comprovada, ensino fundamental incompleto, salário de R$ 2 mil. Para fazer plantio, replantio, irrigação, viveiro, aplicar herbicida e veneno, operar equipamento florestal que conduz trator de pneu.

Motorista de caminhão (10 vagas) - seis meses de experiência não comprovada, ensino fundamental incompleto, salário de R$ 2.100. Para dirigir caminhão, comboio, munck e prancha no carregamento de madeira de eucalipto.

Mecânico de manutenção de caminhão à diesel (5 vagas) - seis meses de experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, salário de R$ 2 mil. Para realizar a manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e implementos florestais.

*Com informações da Comunicação Funtrab