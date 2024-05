Funtrab, Suzano e Senai abrem oportunidades para jovens aprendiz

Sede da Funtrab / Divulgação

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e a fábrica Suzano unem forças para lançar ações de qualificação e empregabilidade em Ribas do Rio Pardo, lançando juntas inscrições para os cursos de aprendizagem em Mecânica, Eletromecânica e Administração.

O curso será ministrado no Senai e a parte prática, a ser realizada na fábrica Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Os requisitos são os seguintes:

Ter entre 17 anos e 23 anos e 11 meses (completos até 15/07). Somente no curso de Mecânica é obrigatório ter 18 anos ou mais.

Estar cursando (ou ter concluído e Ensino Médio);

Ter disponibilidade para participar do programa de segunda a sexta, das 7h às 11h10, no Senai/Suzano

Residir em Campo Grande (aprendizagem em Eletromecânica e Administração)

Residir em Ribas do Rio Pardo (aprendizagem em Mecânica)

Não ter participado de outro programa de aprendizagem

Como benefícios, os selecionados terão direito à bolsa-auxílio(compatível com o mercado), ônibus fretado e/ou vale-transporte (para as localidades que não tem fretado), plano de saúde, seguro de vida e Gympass (academias). As inscrições estarão abertas até o dia 27 de maio.

Serão 20 vagas para aprendizagem em Mecânica, 20 vagas para Aprendizagem em Administração e 25 vagas para Aprendizagem em Eletromecânica, totalizando 65 vagas. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FZMQpyeX30qXrUhJu2Ptyz495zsM7p9AnL53JE53sRBUMTA0SzRURkJTSEIxVUQxQVRNSVRVWEwwWi4u

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a política de geração de emprego e qualificação passam a ser estratégia de desenvolvimento econômico do Estado por meio da Funtrab.

Segundo a diretora-presidente da Funtrab, Marina Carvalho Dobashi, a parceria visa suprir a crescente demanda da indústria local, concentrando em dois eixos principais: florestas e indústria.

"Essa parceria oferecerá um leque e possibilidades no âmbito administrativo e gerencial. A iniciativa não apenas impulsionará no crescimento econômico da região, mas também fortalecerá o capital humano, preparar os trabalhadores para os desafios do mercado atual e futuro", enfatiza a dirigente.