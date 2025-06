Funtrab tem mais de 180 vagas de empregos disponíveis em duas cidades de MS

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove mais um Feirão da Empregabilidade nesta terça-feira (10) para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho. Serão vagas com contratação mais ágil e que os candidatos podem negociar diretamente com as empresas.

Representantes de oito empresas estarão no local com 176 vagas disponíveis, nos setores de construtora, logística, limpeza terceirizada, estágios, rede atacadista e call center.

O destaque vai para duas empresas (construtora e de logística) que oferecem alojamento para os contratados. A construtora oferece 85 vagas nas funções de armador de ferros, servente de obras, carpinteiro e pedreiro para atuar em Itahum, distrito de Dourados.

Já a empresa de logística fica em Ribas do Rio Pardo e oferta oito oportunidades para soldador, auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores), carreteiro (motorista de caminhão-carreta), mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores, borracheiro, líder de manutenção mecânica e operador de grua (móvel).

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab alinha-se à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

O Feirão acontece na própria sede da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 11h. Candidatos interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!