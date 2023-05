Geração de Renda está com inscrições abertas para curso de tecelagem manual

Cursos são gratuitos para interessados em qualificação / Foto: Divulgação

O Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana está com inscrições abertas para o curso gratuito de tecelagem manual de pente liço. As aulas serão presenciais de 22 a 26 de maio.

As oportunidades são limitadas e destinadas para moradores com interesse em uma qualificação de renda ou no aprendizado da técnica de artesanato.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o telefone (67) 3240-1400 ramal 1462.

O curso é oferecido pelo Senar-MS e Prefeitura Municipal.