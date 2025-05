Governo de MS abre 230 vagas para soldados temporários do Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros Militar de MS / Divulgação

As inscrições seguem abertas até o dia 26 de junho de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.econcursoms.ms.gov.br. Os candidatos devem anexar os documentos exigidos para a avaliação curricular, conforme especificado no edital. O salário inicial previsto para a função é de R$ 3.815,88.

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu, nesta sexta-feira 30, as inscrições para o processo seletivo que oferece 230 vagas para o cargo de soldado temporário do Corpo de Bombeiros Militar. A seleção é promovida pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) em parceria com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Podem concorrer às vagas brasileiros com ensino médio completo que cumpram os requisitos estabelecidos no edital e na Lei nº 6.300, de 5 de setembro de 2024, que regulamenta a atuação dos praças temporários no Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Os soldados temporários atuarão em atividades de apoio operacional e administrativo, como combate a incêndios urbanos e florestais, atendimento pré-hospitalar em situações de urgência e emergência, salvamentos, ações de defesa civil, atendimento a ocorrências com produtos perigosos, entre outras funções. Todas as atividades serão supervisionadas por bombeiros militares efetivos.

Os candidatos aprovados em todas as etapas do processo seletivo e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o Curso de Formação, etapa obrigatória para atuação no cargo.

Clique aqui para conferir o edital completo com todas as informações.

