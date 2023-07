Governo de Ms abre processo seletivo para a contratação de arquitetos e engenheiros

Sede da SAD / Foto: Bruno Rezende/ Governo do Estado

O Diário Oficial do Estado desta terça-feira (04), traz o edital de abertura do Processo Seletivo da Secretaria de Estado de Administração (SAD) destinado à seleção de pessoal com formação superior para atuação na Secretaria Executiva de Licitações e Coordenadorias de Patrimônio e Regularização Imobiliária e de Patrimônio Mobiliário.

São ofertadas dezessete vagas, uma para Arquiteto, doze para Engenheiro Civil ou Arquiteto, duas para Engenheiro Agrônomo e Florestal e duas para Agrimensor. Conforme o edital, a remuneração bruta é de R$ 10.908,00 e carga horária de 40 horas semanais. Poderá participar da seleção todo profissional que possua os requisitos básicos e demais condições exigidas para o exercício da função.

O processo seletivo será realizado em três etapas, a primeira a Inscrição, a segunda a Avaliação Curricular e a terceira a Entrevista Pessoal. O período de Inscrições para a Avaliação Curricular e de envio de documentos será das 8 horas do dia 04 de julho às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de julho de 2023, observando o horário de Mato Grosso do Sul, no site www.concursos.ms.gov.br. Todas informações e procedimentos relacionados à inscrição estão disponíveis no edital.

Após o preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Relação de Documentos para Avaliação Curricular, assinar, digitalizar e encaminhar em anexo os no link Formulário ENGE | SAD: https://forms.gle/NjcPRSLpcVhTYocU , exclusivamente no período especificado no edital, juntamente com cópias digitalizadas em formato PDF e legíveis.

A inscrição no Processo Seletivo é de inteira responsabilidade do candidato que deverá conhecer e aceitar as normas estabelecidas, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função à qual concorre.

Para conferir informações relacionadas às etapas, bem como, a relação dos documentos necessários para a Avaliação Curricular, o cronograma do certame, os requisitos básicos para a função, carga horário, remuneração, entre outros dados, acesse o edital nas páginas 135 a 150, edição n.11.202 do Diário Oficial.