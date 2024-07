Governo de MS autoriza concurso para 70 agentes socioeducadores em Uneis

Edital que deve ser publicado nos próximos dias / Divulgação

Em um movimento significativo para fortalecer a segurança pública e o sistema socioeducativo no Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para a contratação de 50 agentes e 20 analistas, todos integrantes da Carreira de Gestão de Medidas Socioeducativas do quadro de pessoal da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

O decreto que autoriza o concurso para preencher vagas nos cargos de Agentes de Segurança Socioeducativa e Analistas de Medidas Socioeducativas, está publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29).

A medida atende às disposições da Lei nº 4.894, de 26 de julho de 2016, que rege a estrutura e as funções da carreira de gestão de medidas socioeducativas.

Detalhamento do Concurso

De acordo com o decreto, a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Sejusp serão responsáveis por conduzir o concurso, estabelecendo as normas e procedimentos necessários para o recrutamento e seleção dos candidatos.

Conforme a publicação, o edital que deve ser publicado nos próximos dias fornecerá informações detalhadas sobre distribuição das vagas, fases e requisitos, modalidades das provas, requisitos legais, validade do concurso, entre outros.

A iniciativa de realizar este concurso público reflete o compromisso do governo estadual em aprimorar a estrutura de segurança socioeducativa, essencial para a implementação de medidas eficazes e humanizadas no sistema socioeducativo. A contratação de novos agentes e analistas é vista como um passo crucial para garantir a qualidade dos serviços prestados e a segurança das unidades socioeducativas.

"A realização deste concurso público é um passo importante para assegurar que nossas unidades socioeducativas estejam bem equipadas com profissionais qualificados, capazes de oferecer o suporte necessário aos jovens atendidos", afirma o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

A expectativa é que a iniciativa atraia candidatos qualificados, comprometidos com a missão de promover um ambiente seguro e educativo para os jovens atendidos pelo sistema socioeducativo.

*Comunicação Sejusp