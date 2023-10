Governo de MS oferece 500 vagas para estudantes da Rede Pública

Jovens que estão concluindo ou já terminaram o Ensino Médio em escolas públicas de Mato Grosso do Sul já podem se inscrever gratuitamente no curso de capacitação profissional e preparação para o mercado de trabalho oferecido em parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o Instituto PROA.

Ao todo, são 500 vagas destinadas a jovens entre 17 e 22 anos, que estão concluindo ou já terminaram o Ensino Médio em escolas públicas. O processo seletivo para o curso da Plataforma PROA está aberto até o dia 15 de janeiro de 2024 e a primeira turma já inicia no dia 29 de janeiro.

Para participar, os interessados precisam fazer a inscrição no site do PROA, depois responder a um reste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil, e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso. O link para inscrição é o https://www.proa.org.br/.

O curso do PROA tem 100 horas e é dividido em 4 módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital). Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego.

“Nosso trabalho será focado na formação dos jovens para o mercado de trabalho. Sabemos o quanto eles sofrem com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete na busca pelo primeiro emprego, estamos oferecendo qualificação e oportunidades reais. Esse é o nosso comprometimento”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

O secretário-executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, Bruno Bastos, acrescenta que não há índice zero de desocupação “pois sempre haverá um quantitativo de pessoas que ainda procuram trabalho.

Em Mato Grosso do Sul, temos uma quantidade expressiva de vagas de trabalho em aberto, decorrente dos grandes empreendimentos que estão se instalando no Estado. Nosso desafio hoje, é promover esse encontro entre quem está procurando emprego e as vagas que temos disponíveis no mercado. Para isso, o Governo lançou o MS-Qualifica, para promover a qualificação profissional desses trabalhadores, conforme as demandas que formos identificando.

Reconhecidamente o baixo nível de qualificação da mão de obra é um dos principais gargalos ao desenvolvimento econômico e social do País. Investir na qualificação do trabalhador e permitir a inserção de jovens no mercado de trabalho foram compromissos assumidos pelo governador, Eduardo Riedel. E por isso a parceria com o Instituto PROA vai ao encontro das iniciativas que estão em andamento.

O Instituto PROA foi fundado em 2007 com o objetivo de auxiliar jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho, dividindo conhecimentos sobre carreiras, planejamento, autoconhecimento para vocações e comunicação.

Desde então, já formou e impactou mais de 36 mil alunos com seus dois principais projetos, Plataforma PROA – preparação para o primeiro emprego – e PROPROFISSÃO – curso de programação. Atualmente, a Plataforma PROA atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acaba de chegar no Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Serviço – Plataforma PROA

Processo seletivo para a Plataforma PROA: até 15 de janeiro de 2024

Início das aulas: 29 de janeiro de 2023

Inscrições através do site: https://www.proa.org.br/plataforma-proa/

Requisitos:

- Ter entre 17 e 22 anos;

- Morar no estado do Mato Grosso do Sul

- Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.

- Vagas para o Estado: 500