Governo de MS publica edital de abertura de processo seletivo para o Hemosul

Hemosul em Campo Grande / Divulgação Hemosul

As secretarias de Administração e de Saúde publicaram no Diário Oficial desta terça-feira, 18, o edital do Hemosul, que torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado, destinado à seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, visando atender necessidade temporária existente na equipe de médicos da Rede Hemosul, para atuação nos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Paranaíba.

O Edital prevê a contratação temporária de oito médicos, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração que chega a R$ 5.624,00, sendo seis vagas para ampla concorrência e duas vagas reservadas para a cota de pessoas negras, conforme estabelece o Decreto nº 16.358, de 3 de janeiro de 2024.

As inscrições para a Avaliação Curricular podem ser feitas das 8 horas do dia 18 de junho até às 17 horas do dia 24 de junho de 2024, observando-se o horário de MS, por meio do site www.concursos.ms.gov.br.

Para conhecer todas as informações e etapas referentes ao processo seletivo para atuação na Rede Hemosul, os interessados devem acessar o edital completo publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 11.523, de 18 de junho de 2024, a partir da página 180, ou no site www.concursos.ms.gov.br.

*Com informações da Comunicação SAD