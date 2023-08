Governo de MS recebe 116 novos estagiários para atuar em repartições estaduais

Cerimônia de recepção e integração dos novos estagiários / Foto: Divulgação

A terceira turma de estagiários selecionados pelo Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul inicia as atividades nos órgãos públicos no próximo dia 11 de agosto. A nova turma é composta por 116 estudantes, que foram classificados por meio de uma seleção em duas etapas: prova objetiva e curso de capacitação.

Melissa Ayumi Uemura Kitaguti, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), destaca que pôde aproveitar muito do curso de capacitação e aprender novos temas que terão utilidades inclusive fora do ambiente de estágio. “Me surpreendi positivamente e aprendi muitos assuntos que com certeza irão me ajudar tanto em minha vida profissional quanto no meu exercício como cidadã. Foi um curso muito completo com profissionais realmente envolvidos e que conseguiram transmitir muito conhecimento”, diz.

Mathaus Vasconcelos Silva, acadêmico do curso de Engenharia Civil, também aprovou o curso de capacitação. “A capacitação nos forneceu uma visão que acredito que muitos não tinham da gestão pública e nos deixou curiosos para poder ver, de dentro, como tudo funciona e como é o controle de todo esse processo”, conta ele.

O curso foi realizado de forma online, com duração de cerca de um mês, abordando as disciplinas de Atendimento e Ética, Gestão Estratégica, Gestão de Riscos, Finanças Públicas, Elaboração de Indicadores, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento por Processos e Informática Avançada.

O professor mestre Robsom Amorim, que ministra as aulas de Gestão de Riscos, detalha que o curso “aproxima os acadêmicos de diversas áreas de formação as amplas frentes de atuação da administração pública estadual, agregando uma gama de conhecimentos importantes de forma complementar à vida acadêmica destes alunos, que pode despertar novas possibilidades de atuação para os futuros profissionais”.

Melissa já tinha sido aprovada no primeiro processo seletivo, mas não conseguiu assumir a vaga devido à grade horária da faculdade. Dessa vez, com todos os detalhes já definidos, ela relata que está muito animada para sua primeira experiência como estagiária.

“Espero aprender bastante com todo mundo e criar novas experiências que me darão uma boa base para o futuro. Quero absorver o máximo possível desse ambiente de aprendizado a fim de contribuir com meu crescimento individual e profissional”, diz ela.

Mathaus compartilha da ansiedade para a nova fase. “Estou ansioso para encarar essa nova fase, espero encontrar muito do que foi nos apresentado na capacitação assim como novos desafios”, completa.

A cerimônia de recepção e integração dos novos estagiários será realizada no dia 07 de agosto de 2023, às 14h, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).