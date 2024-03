Governo inicia lotação dos agentes de limpeza e merenda das escolas estaduais

Processo de chamamento / Divulgação

Nesta segunda-feira, 11, a SED (Secretaria de Estado de Educação) deu início em todo o Estado à lotação dos aprovados no processo seletivo para agente de limpeza e agente de merenda, publicados no DOE (Diário Oficial Eletrônico) nº 11.436, do dia 7 de março de 2024.

O processo de lotação será feito nesta segunda (11) e terça-feira (12), já na quarta-feira (13) a equipe da SED fará uma avaliação em relação ao preenchimento das vagas disponibilizadas e se for o caso, na quinta (14) e sexta-feira (15), será publicada em Diário Oficial a relação de convocação para as vagas que não forem preenchidas.

Em Campo Grande, a oficialização da lotação está sendo realizada na SED, localizada na Avenida do Poeta, s/n – Parque dos Poderes, Bloco 5.

Na ocasião, os servidores administrativos aptos para as funções de agente de limpeza ou agente de merenda apresentam o original dos documentos e escolhem uma vaga de lotação, de acordo com a classificação do processo seletivo e também com a disponibilidade da escola.

Oportunidade

Fora do mercado de trabalho há três anos, Janete Aparecida Félix de Souza, de 44 anos, vê no processo seletivo a oportunidade de voltar a trabalhar e contribuir com a renda mensal de casa, ansiosa pela lotação, ela conseguiu a vaga para agente de limpeza na CEI ZEDU (Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad), que fica próximo a sua casa.

"Sou formada em Serviço Social, mas não vejo problema em assumir o cargo de auxiliar de limpeza. É um trabalho digno e vou voltar para o mercado de trabalho fazendo uma coisa que gosto, que é limpeza, e ainda vou ajudar em casa", afirma Janete.