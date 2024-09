Hospital Regional de MS abre vagas para residência médica

A Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau/MS) está com processos seletivos em aberto para preenchimento de vagas em programas de residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Para o Programa de Residência Médica 2025 estão sendo ofertadas 33 vagas para acesso direto, discriminadas nas seguintes especialidades: Anestesiologia (2), Clínica Médica (7), Cirurgia Geral (5), Ginecologia e Obstetrícia (4), Medicina Intensiva (3), Neurologia (2) e Pediatria (10). Com pré-requisito estão disponíveis dez vagas: Cardiologia (4), Coloproctologia (1), Gastroenterologia (2) e Nefrologia (3).

As inscrições para a residência médica iniciaram nesta quinta-feira, 5 de setembro, e seguem até dia 18 de setembro de 2024, e são feitas exclusivamente pelo site da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), pelo endereço www.amrigs.org.br ou www.amms.com.br.

Já o Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional 2025 ofertam 20 vagas em diversas áreas e três áreas de concentração.

O período de inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional 2025 iniciou no dia 26 de agosto de 2024 e segue até 10 de setembro de 2024. As inscrições deverão ser realizadas através da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br..