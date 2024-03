HRMS está com 122 vagas abertas para a enfermagem

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul / Divulgação

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde) lançou nesta terça-feira (5), edital do processo seletivo simplificado para contratar 40 enfermeiros para atuarem no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça até o dia 7 de março de 2024, exclusivamente pelo site www.concursos.ms.gov.br . Poderá participar da seleção todo o profissional que possua os requisitos básicos e demais condições especificadas no edital.

Com o novo processo seletivo, o HRMS amplia para 122 o número de vagas disponíveis para profissionais da enfermagem, visto que segue vigente o período de inscrições para o concurso público do hospital que oferece 30 vagas para enfermeiros e 52 para técnicos de enfermagem.

As inscrições para o concurso público com total de 279 vagas em diversas áreas podem ser realizadas até o dia 15 de março, exclusivamente pelo site www.selecon.org.br.